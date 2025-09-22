Sapanca'da Şarampole Devrilen Otomobilde 5 Kişi Yaralandı

Haberler

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde bir otomobilin şarampole devrilmesi sonucunda 3'ü çocuk 5 kişi yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi ve yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde şarampole devrilen otomobilde bulunan 3'ü çocuk 5 kişi yaralandı.

Kuruçeşme Mahallesi Ünlüce bağlantı yolunda seyreden Muharrem A. (41) idaresindeki 41 AOM 125 plakalı otomobil, direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücü ile araçta bulunan eşi Müzeyyen ve çocukları Medine, Meryem ve Melek A. yaralandı.

Yaralılar, kaza yerine gelen sağlık görevlilerince Sapanca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Murat Arapoğlu - Güncel
