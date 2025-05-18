Sapanca'da Motosikletli Gence Silahlı Saldırı

Sapanca'da Motosikletli Gence Silahlı Saldırı
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Sakarya'nın Sapanca ilçesinde motosikletle seyir halindeyken silahlı saldırıya uğrayan M.G. yaralandı. Olayla ilgili polis soruşturma başlattı.

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde motosikletle seyir halindeyken silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı.

Yeni Mahalle Ünlüce Caddesi'nde arkadaşıyla motosikletle giden M.G'ye henüz kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişiler tarafından tabancayla ateş edildi.

Yaralanan M.G, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis ekipleri olayın şüphelisi ya da şüphelilerini bulmak için çalışma başlattı.

Kaynak: AA / Murat Arapoğlu - Güncel
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