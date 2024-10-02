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Sapanca'da Bungalov Tesisindeki Yangın Kontrol Altına Alındı

Sapanca'da Bungalov Tesisindeki Yangın Kontrol Altına Alındı
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Sakarya'nın Sapanca ilçesinde inşaat halindeki bir restoran binasında kaynak makinesinden çıkan kıvılcımlar yangına neden oldu. İtfaiye ekipleri yangını müdahale ederek söndürdü, ancak binada hasar oluştu.

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde bungalov tesisinde yapımı süren restoran binasında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Rüstempaşa Mahallesi Gezmiş Sokak'ta bungalov tesisinde inşaat halindeki restoran binasında kaynak makinesinden çıkan kıvılcımlar nedeniyle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

İtfaiye erlerince söndürülen yangında binada hasar oluştu.

Kaynak: AA / Murat Arapoğlu - Güncel

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