SAP Türkiye, Zeren Group'un küresel operasyonlarını bulut teknolojisine taşıdı

SAP Türkiye, Zeren Group ile stratejik bir dijital dönüşüm projesine imza attığını duyurdu. Buna göre enerji, üretim, ticaret, yeme-içme ve turizm gibi stratejik sektörlerde faaliyet gösteren Zeren Group, SAP Türkiye rehberliğinde yürüttüğü kapsamlı dönüşümle tüm iş süreçlerini bulut mimarisine taşıdığı aktarıldı. RISE with SAP ile hayata geçen bu proje ile topluluğun, operasyonel verimliliğini yapay zeka destekli bir veri altyapısıyla küresel standartlara ulaştırdığı ifade edildi.

İş birliğiyle SAP'nin bulut mimarisinin Zeren Group'un 6 ülkedeki iş süreçlerini tek bir merkezde birleştirdiği kaydedildi. Finans ve operasyon yönetiminde Cloud ERP dönüşümü sağlanırken, insan kaynakları süreçlerinde SAP SuccessFactors çözümünün devreye alındığı belirtildi. Bu süreç yönetimi sayesinde, 6 farklı ülkeyi kapsayan bordro, puantaj ve izin yönetimi gibi kritik süreçler tek bir çatı altında toplandığı aktarıldı.

'KISA SÜREDE BAŞARI HİKAYESİ YAZDIK'

Zeren Group Bilgi Teknolojilerinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı (CIO) Mehmet Ufuk Dokuzluoğlu ise şu açıklamalarda bulundu:

"Küresel ölçekte 7 farklı sektörde faaliyet gösteren bir grup olarak, SAP'nin sunduğu çeviklik ve şeffaflık bizim için stratejik bir kazanım oldu. 10 ay gibi kısa bir sürede 6 ülkedeki operasyonlarımızı kapsayan bu projeyi tamamlayarak büyük bir başarı hikayesi yazdık. SAP'nin yapay zeka destekli Cloud ERP çözümü sayesinde manuel iş yükümüzü büyük ölçüde azalttık ve hata oranlarımızı minimize ettik. 6 ülkenin yasal ve organizasyonel farklılıklarını tek bir merkezden, Employee Central (Çalışan Merkezi) üzerinden yönetmeye başladık. Gelecek hedeflerimiz arasında, SAP'nin yapay zeka çözümleriyle verimliliğimizi en üst seviyeye taşımak yer alıyor."

'DİJİTAL DÖNÜŞÜM İLE REKABET GÜCÜ ARTTI'

SAP Türkiye Genel Müdür Yardımcısı Musa Zorbozan ise SAP çözümlerinin yarattığı iş değerine dikkat çekerek şunları söyledi:

"Zeren Group'un bu denli geniş bir coğrafyada ve farklı sektörlerde yürüttüğü operasyonları bu kadar kısa sürede buluta taşıması, dijital dönüşüm vizyonumuzun sahadaki en güçlü örneklerinden biridir. RISE with SAP ile Zeren Group, sadece bir yazılım geçişi yapmamış, yapay zekayı iş süreçlerinin merkezine alan modern bir yönetim anlayışına adım atmıştır. SAP'nin yapay zeka çözümleriyle desteklediğimiz bu altyapı, grubun küresel rekabet gücünü artırırken, Türkiye'nin teknoloji ihracatındaki potansiyelini de ortaya koyuyor. Zeren Group'un bu başarılı dijital dönüşüm yolculuğuna eşlik etmekten büyük memnuniyet duyuyoruz."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı