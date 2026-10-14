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Santiago'da şiddetli yağışlar acil duruma yol açtı, 115 eğitim merkezinde dersler durdu

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Şili'nin başkenti Santiago'da şiddetli yağışlar nedeniyle acil durum ilan edildi, bazı bölgelerde eğitime ara verildi. 115 eğitim merkezinde akademik faaliyetler askıya alındı; 23 bini başkentte olmak üzere toplam 36 bin ev ve işletmede elektrik kesintisi yaşandı.

Güney Amerika ülkesi Şili'nin başkenti Santiago'da etkili olan şiddetli yağışlar nedeniyle "acil durum" ilan edildi, bazı bölgelerde eğitime ara verildi.

Ulusal Afet Önleme ve Müdahale Servisinden (SENAPRED) yapılan açıklamaya göre, şiddetli yağışların yolları kapatması nedeniyle Santiago'da "acil durum" ilan edildi.

Şili Eğitim Bakanlığı yaptığı açıklamada, 115 eğitim merkezinde akademik faaliyetlerin askıya alındığını, 20 bölgede 124 tesiste yapısal hasar meydana geldiğini bildirdi.

Ulusal basında sağanak nedeniyle 23 bini başkentte olmak üzere, toplam 36 bin ev ve işletmede elektrik kesintisi yaşandığı ve bazı bölgelerde eğitime ara verildiği aktarıldı.

Şili Meteoroloji Müdürlüğü (DMC), yayımladığı uyarıda dağlık kesimlerde şiddetli rüzgar ile gök gürültülü fırtınalar beklendiğini bildirdi.

Güney Amerika'nın batı kıyısı boyunca uzanan ve Pasifik Okyanusu kıyısında 6 bin kilometreden fazla sahil şeridine sahip Şili'nin nüfusu yaklaşık 20 milyon.

Kaynak: AA
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