SANT ROMA DE SAU - İspanya'da kuraklık antik yapıları gün yüzüne çıkartıyor

Avrupa'da uzun süreli kuraklıktan etkilenen ülkelerin başında gelen İspanya'da, baraj ve göletlerde azalan su seviyeleri bazı yerlerde tarihi eserleri gün yüzüne çıkarttı.

Avrupa'da uzun süreli kuraklıktan etkilenen ülkelerin başında gelen İspanya'da, baraj ve göletlerde azalan su seviyeleri bazı yerlerde tarihi eserleri gün yüzüne çıkarttı.

Ülkenin kuzeybatısındaki Galisya bölgesindeki Limia Nehri üzerinde baraj sularının altında kalan Aceredo kasabası ve Roma İmparatorluğu döneminden kalma antik bir askeri kamp alanından sonra, Katalonya bölgesindeki Sant Roma de Sau kasabasındaki bir göletin suların çekilmesiyle tarihi bir manastır ortaya çıktı.

Son 50 yılda sadece kilise kulesinin bir kısmı su üstünde kalan manastırın bütünü, artık yanındaki mezarlıkla net görülürken bölge halkını şaşırtan bu yeniliğe, turistler de büyük ilgi gösteriyor.

Son olarak hafta sonunda baraj etrafında dolaşan bir kişinin, su yüzeyinde Roma dönemine ait bir sütun başı görmesi üzerine, yetkililer çalışma başlattı.

AA muhabirine konuşan, bölgedeki İspanyol turist Meritxell Roca, "Biz her yıl motosikletle turluyoruz ve buradan geçiyoruz ancak bu yıl suların çekilmesiyle ve eski yapıların gün yüzüne tekrar çıkmasıyla olağanüstü bir görüntü var. 50 yıldır ikinci kez böyle bir şeye şahit oldum. Bu kadar olmasa da çocukken de benzer bir görüntü hatırlıyorum. Normalde kilisenin sadece kulesinin üst kısmı görülür, şimdi tamamı ve mezarlıklar da görülüyor." dedi.

Joseph Casals da kuraklık sorununun bilincinde olduğunu ancak suların çekilmesiyle ortaya çıkan antik yapıları "oldukça ilginç ve etkileyici bulduğunu" söyledi.

Vilanova de Sau Belediye Başkanı Joan Riera da İspanya'da kuraklıktan etkilenerek ortaya çıkan bazı antik yapılarda kullanılan "kuraklık turizmine" karşı çıkarak "Turistlerin gelmesinin kutlanacak, fırsata dönüştürülecek bir yanı yok çünkü bu, bölgemizi çok ciddi şekilde etkileyen doğal bir felaketin sonucu." değerlendirmesinde bulundu. Riera, baraj alanına girişlere kısıtlama getirdi.

Kuraklık sorunu İspanya'da giderek artıyor

Diğer yandan Ekolojik Geçiş Bakanlığının verilerine göre, ağustos sonu itibarıyla ülke yüz ölçümünün yüzde 38,5'inde uzun süreli kuraklık sorunu yaşanmaya başladı.

Bakanlık, bu oranın temmuz sonunda yüzde 36,5 olduğuna dikkati çekti.

İspanya'da tarım ve hayvancılık için çok önemli olan baraj ve göletlerde depolanan su 1995'ten bu yana kaydedilen en düşük seviye olan yüzde 30'larda bulunuyor.

Kuraklığın sonbaharda da devam etmesi bekleniyor

İspanya Meteoroloji Genel Müdürlüğü (AEMET) de basına yaptığı açıklamada, 23 Eylül'de başlayacak sonbaharın mevsim normallerinin üzerinde sıcak ve kurak geçeceği uyarısında bulundu.

AEMET Sözcüsü Ruben Del Campo, İspanya'nın son 61 yılın en sıcak yazını geride bıraktığını belirterek sonbaharda da sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyredeceğini ve az yağış beklendiğini kaydetti.