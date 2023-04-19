Şanlıurfalı depremzede tatlıcı, mesleğini Tatvan'da sürdürüyor

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden etkilenen Şanlıurfa'dan Bitlis'in Tatvan ilçesine gelen İsmail Başkurt, kamyonette tatlı satarak ailesini geçindiriyor.

Babasından öğrendiği mesleğini sürdürdüğünü belirten 5 çocuk babası Başkurt, depremden sonra Tatvan ilçesine yerleştiğini ve tatlıcılıktan kazandığı parayla ailesini geçindirdiğini söyledi.

Şanlıurfa'daki evinin hasar gördüğünü anlatan Başkurt, "Burada kirada oturuyorum. Depremden sonra geldim. Geçimimi tatlı satarak sağlıyorum. Çok şükür idare ediyorum. Tatlıları özenle hazırlıyorum. Müşterilerimiz de memnun. Allah buradaki dostlardan razı olsun. Her konuda yardımcı oldular. İlgilerinden ve desteklerinden dolayı hepsine çok teşekkür ediyorum." dedi.