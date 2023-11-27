Pençe-Kilit Operasyonunda Şehit Olan Piyade Sözleşmeli Er Fevzi Kızıltaş Son Yolculuğuna Uğurlandı

SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDIIrak sınırında yürütülen Pençe-Kilit Operasyonunda PKK'lı teröristlerin düzenlediği ve 2 askerin şehit olduğu saldırıda yaralanarak hastanede şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Fevzi Kızıltaş, memleketi Şanlıurfa'da son yolculuğuna uğurlandı.

SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Irak sınırında yürütülen Pençe-Kilit Operasyonunda PKK'lı teröristlerin düzenlediği ve 2 askerin şehit olduğu saldırıda yaralanarak hastanede şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Fevzi Kızıltaş, memleketi Şanlıurfa'da son yolculuğuna uğurlandı.

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Fevzi Kızıltaş'ın cenazesi, Şırnak'ta düzenlenen törenin ardından uçakla Şanlıurfa'ya getirildi. Şehit sözleşmeli er Kızıltaş'ın Türk bayrağına sarılı tabutu, havalimanından uzun araç konvoyu ile Şanlıurfa Yeni Asri Mezarlığına getirildi. Evli olan ve 1 ay önce ailesine ziyarete geldiği öğrenilen şehit Er Kızıltaş'ın yakınları burada taziyeleri kabul etti.

İkindi vakti İl Müftüsü Ramazan Tolan tarafından kıldırılan cenaze namazına Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Ahmet Aydın, 20'nci Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Mustafa Büyükköroğlu, Büyükşehir Belediyesi Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, İl Emniyet Erdem Bildirici, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mücahit Avkıran, şehidin yakınları ile vatandaşlar katıldı.

TABUTA KAPANDILAR

Cenaze töreni sırasında gözyaşı döken şehit erin annesi Şekha, babası Halil eşi Fatma Kızıltaş ve yakınları gözyaşı döküp Arapça ağıtlar yaktı. Şehidin tabutuna sarılıp kapanan yakınları izdihama yol açınca caneze namazı güçlükle kılındı.Şehidin babası Halil Kızıltaş ise tören boyunca metanetini korumaya çalıştı. Yaklaşık bin kişinin katıldığı törende şehidin naaşının taşınması sırasında kalabalık, "Şehitler ölmez, vatan bölünmez" sloganı attı.

TSK'da 4 yıldır görev yapan 2 yıllık evli şehit Fevzi Kızıltaş'ın cenazesi kılınan cenaze namazının ardından şehitlikte toprağa verildi.

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