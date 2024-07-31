Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, Rasulayn'ı ziyaret etti

Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, Suriye'nin kuzeyinde Barış Pınarı Harekatı ile terör örgütü YPG/ Pkk'dan temizlenen Rasulayn ilçesinde incelemelerde bulundu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Şıldak ve beraberindekiler, ziyaret ettikleri Rasulayn'da ilk olarak danışmanlık hizmetlerini yürüten kamu kuruluşlarının bölge koordinatörlerinin katılımıyla düzenlenen Değerlendirme ve Koordinasyon Toplantısı'na katıldı.

Daha sonra Güvenlik Koordinasyon Toplantısı'na başkanlık eden Şıldak, bölgedeki huzur ve güvenliği sağlayan tüm güvenlik güçlerine çalışmalarında başarı diledi.

Yapımı tamamlanan Ceylanpınar Gümrük Kapısı'nda da incelemelerde bulunan Vali Şıldak, yetkililerden son durum hakkında bilgi aldı.

Şıldak, daha sonra Ceylanpınar ilçesinde gazi ve şehit yakınları ile vatandaşları ziyaret ederek taleplerini dinledi.

Vali Şıldak'a, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürü Erdem Bildirici ile İl Jandarma Komutanı Tuğgenaral Mücahit Avkıran da eşlik etti.??