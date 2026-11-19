Şanlıurfa Suruç'ta yanan benzinli şişeyle oynayan 13 yaşındaki çocuk yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Şanlıurfa'nın Suruç ilçesine bağlı Onbirnisan Mahallesi'nde, içinde benzin bulunan yanan şişeyle oynayan 13 yaşındaki çocuk, alevlerin üzerine sıçraması sonucu yaralandı. Vücudunun çeşitli bölgelerinde yanıklar oluşan çocuk, Suruç Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde, içinde benzin bulunan yanan şişeyle oynayan 13 yaşındaki çocuk yaralandı.
Onbirnisan Mahallesi'nde S.İ. (13), sokakta arkadaşlarıyla içinde benzin bulunan yanan şişeyle oynadığı sırada alevlerin üzerine sıçraması sonucu yaralandı.
Vücudunun çeşitli bölgelerinde yanıklar oluşan çocuk, Suruç Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
Kaynak: AA