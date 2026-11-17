Şanlıurfa Siverek'te otomobil motosikletle çarpıştı; motosikletteki 2 kişi yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu motosiklette bulunan 2 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerince Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
M.B. (60) idaresindeki 63 PL 221 plakalı otomobil ile S.E'nin (46) kullandığı 63 MD 3169 plakalı motosiklet, Hayriye Mahallesi Mevlana Celaleddin Rumi Bulvarı'nda çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada motosiklet sürücüsü ile yolcu Kadriye Muhamed (24) yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerince Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA