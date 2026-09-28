Şanlıurfa Siverek'te fırınlarda gramaj ve hijyen denetlendi, 5 işletmeye ceza kesildi

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Siverek Belediyesi ekiplerince fırınlara yönelik denetimlerde, kurallara uymadığı belirlenen 5 işletmeye cezai işlem uygulandı.

Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelindeki fırınlarda ekmeklerin gramajı ve fiyatı, üretim koşulları ile işletmelerin genel hijyen durumunu kontrol etti.

Denetimlerde çalışanların kişisel temizliği ve üretim alanlarının uygunluğu da incelendi.

Kontroller sırasında eksiklikleri tespit edilen işletme sahipleri uyarıldı.

Zabıta Memuru Celal Koyuncu, gazetecilere yaptığı açıklamada, fırın işletmelerine yönelik kapsamlı denetim yaptıklarını belirtti.

Denetimlerde olumsuzluk tespit edilen 5 işletmeye cezai işlem uygulandığını aktaran Koyuncu, halk sağlığının korunması amacıyla denetimlerin devam edeceğini ifade etti.

Kaynak: AA