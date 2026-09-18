Şanlıurfa Siverek'te cezaevi tatbikatında 4 personel, 7 hükümlü ambulansa taşındı.Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Şanlıurfa Siverek'teki ceza infaz kurumlarında 'olağanüstü hal' tatbikatı yapıldı. Senaryo gereği yangın alarmı verilen cezaevine ekipler sevk edildi; yaralanan 4 personel ile dumandan etkilenen 7 hükümlü ambulanslara taşındı.
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesindeki 1 Nolu T Tipi ve 2 Nolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda, "olağanüstü hal" tatbikatı gerçekleştirildi.
Senaryo gereği "yangın" alarmı verilen cezaevine, jandarma, polis, itfaiye, doğal gaz ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, sağlık ekipleri de yaralanan 4 cezaevi personeli ile dumandan etkilenen 7 hükümlüyü ambulanslara taşıdı.
Başarıyla tamamlanan tatbikat, Siverek Cumhuriyet Savcısı Tuğba Güzel ile kurum müdürleri gözetiminde yapıldı. ?????????????
Tatbikata, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Orçun Binay, Açık Ceza İnfaz Kurumu Müdürü Faruk Akkılıç, 1 Nolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Müdürü Mustafa Kemal Akkaya, 2 Nolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Müdürü Kübra Türk, Cezaevi Tabur Komutanı Yüzbaşı Ediz Atalay ile kampüste görevli personel katıldı.