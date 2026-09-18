Haberler

Şanlıurfa Siverek'te cezaevi tatbikatında 4 personel, 7 hükümlü ambulansa taşındı.

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
+5 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Şanlıurfa Siverek'teki ceza infaz kurumlarında 'olağanüstü hal' tatbikatı yapıldı. Senaryo gereği yangın alarmı verilen cezaevine ekipler sevk edildi; yaralanan 4 personel ile dumandan etkilenen 7 hükümlü ambulanslara taşındı.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesindeki 1 Nolu T Tipi ve 2 Nolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda, "olağanüstü hal" tatbikatı gerçekleştirildi.

Senaryo gereği "yangın" alarmı verilen cezaevine, jandarma, polis, itfaiye, doğal gaz ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, sağlık ekipleri de yaralanan 4 cezaevi personeli ile dumandan etkilenen 7 hükümlüyü ambulanslara taşıdı.

Başarıyla tamamlanan tatbikat, Siverek Cumhuriyet Savcısı Tuğba Güzel ile kurum müdürleri gözetiminde yapıldı. ?????????????

Tatbikata, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Orçun Binay, Açık Ceza İnfaz Kurumu Müdürü Faruk Akkılıç, 1 Nolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Müdürü Mustafa Kemal Akkaya, 2 Nolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Müdürü Kübra Türk, Cezaevi Tabur Komutanı Yüzbaşı Ediz Atalay ile kampüste görevli personel katıldı.

Kaynak: AA
Bakan Şimşek sinyali verdi: Mesai saatleri değişiyor

Sinyal Bakan Şimşek'ten geldi! Mesai saatleri değişiyor
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Nijerya'da gözaltına alınan 37 kişi polis nezaretinde öldü! Salgın hastalık mı, toplu katliam mı?

Gözaltındaki 37 kişi polis nezaretinde öldü! Salgın mı, cinayet mi?
İsrail ordusunda kriz büyüyor! Terhis ve izinler iptal edildi

Netanyahu kara kara düşünüyor! Orduda resmen kriz patladı
İstanbul Havalimanı'nın 4. pistinden ilk uçak havalandı! İşte Erdoğan'ın kalkış iznini verdiği anlar

Açılışa damga vuran an! İzni bizzat kendisi verdi

Fenerbahçe başkanlığından terapi koltuğuna

Eski halinden eser yok! İlk bakışta tanımayabilirsiniz

Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında 5 isim adliyeye sevk edildi

İşte uyuşturucu soruşturmasında adliyeye sevk edilen 5 isim

Melis İşiten uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alındı

Ünlü YouTuber gözaltında!

İsmail Kartal'ın yıllar önceki sözleri yeniden gündemde

Yıllar önceki sözleri yeniden gündemde