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Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde cami inşaatında iskele çöktü, 3 işçi yaralandı

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Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde cami inşaatında iskele çöktü, 3 işçi yaralandı
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Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesine bağlı kırsal Elbeğendi Mahallesi'nde yapımı süren caminin inşaatında iskele henüz belirlenemeyen nedenle çöktü. İskeleden düşen 3 işçi yaralandı ve Viranşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde cami inşaatında iskelenin çökmesi sonucu 3 işçi yaralandı.

Kırsal Elbeğendi Mahallesi'nde yapımı süren bir caminin inşaatında henüz belirlenemeyen nedenle iskele çöktü.

İskeleden düşen 3 işçi yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerince Viranşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA
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