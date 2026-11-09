Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde cami inşaatında iskele çöktü, 3 işçi yaralandı

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde cami inşaatında iskele çöktü, 3 işçi yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesine bağlı kırsal Elbeğendi Mahallesi'nde yapımı süren caminin inşaatında iskele henüz belirlenemeyen nedenle çöktü. İskeleden düşen 3 işçi yaralandı ve Viranşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde cami inşaatında iskelenin çökmesi sonucu 3 işçi yaralandı.
Kırsal Elbeğendi Mahallesi'nde yapımı süren bir caminin inşaatında henüz belirlenemeyen nedenle iskele çöktü.
İskeleden düşen 3 işçi yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, sağlık ekiplerince Viranşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA