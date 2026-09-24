Haberler

Şanlıurfa Karaköprü'deki 5.4'lük deprem Gaziantep'te de yoğun hissedildi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Şanlıurfa Karaköprü'deki 5.4'lük deprem Gaziantep'te de yoğun hissedildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde 5.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem Gaziantep'te de yoğun hissedildi; tedirgin olan vatandaşlar iş merkezlerinden dışarı çıkarak güvenli bölgelere yöneldi.

'DEPREMİ YOĞUN HİSSETTİK'

Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde meydana gelen 5.4 büyüklüğündeki deprem Gaziantep'te de hissedildi. Deprem anında tedirgin olanlar, iş merkezlerinden dışarı çıkıp güvenli bölgeye geçti. O anlar, güvenlik kameralarına yansıdı.

Depremi hastanede yakınını ziyareti sırasında hissettiğini söyleyen Abdullatif Yıldız, tüm vatandaşların tedirginlik yaşadığını söyledi. Olumsuz ihtimallere karşı tedirgin olup dışarı çıktıklarını anlatan Yıldız, "Depremi yoğun hissettik. Korktuk tedirgin olduk. Hastaneye gelmiştim. Deprem olduğunu hissedince hemen kendimi hastaneden dışarı attım. Çoğu insan da hissettiği için hemen dışarı çıktılar. Burası zaten deprem bölgesi. Daha önce yaşadığımız büyük depremin korkusu ile herkes kendini güvenli bölgelere çekti" dedi.

'TEDİRGİN OLAN İNSANLAR İŞ MERKEZLERİNİ BOŞALTTI'

Güvenlik görevlisi Bekir Yeniekinci, depremin Gaziantep'te de yoğun hissedildiğini söyleyerek, "Depremi fazlasıyla hissettik. 15 katlı bir binada güvenlik görevlisiyim. Sarsıntı çalıştığımız binada da yoğun hissedildi. İster istemez insanlar tedirgin olduğu için bürolarından çıkıp dışarı kaçtılar. Daha önce de bu insanlar deprem yaşadığı için tedirgin oluyor. Depremi uzun süreli hissettik. Deprem Şanlıurfa'da oldu ama Gaziantep'te de yoğun hissettik" diye konuştu.

Deprem anında iş merkezindeki insanları güvenli bölgeye alıp tedbirli davrandıklarını söyleyen Taşkın Elma, "Gaziantep'in en yüksek katlı iş merkezlerinden birisindeyiz. Bir anda sallanınca bina da sallandı. Tabii insanlar panik oldu. 6 Şubat depreminden dolayı tüm personelimiz bu konuda deneyimli. Korkuya kapılmadan sağlıklı şekilde herkesin binadan çıkmalarını sağladık. Güvenli bölgeye aldık. Aşağı inen herkes ailelerini aradı" ifadelerini kullandı.

Nuray UZATMAZ/Ahmet ATMACA/GAZİANTEP,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Alihan Kuriş soruşturmasında 20 tutuklama daha! Tutuklu sayısı 101 oldu

Alihan Kuriş soruşturmasında 20 tutuklama daha
Zelenskiy: Türkiye'de zirve yapmaya hazırız

Zelenskiy'den kritik Türkiye mesajı: Üçlü zirveye hazırız
Ekipler zeytin sineği için alarmda! Üreticiye 'takip edin' uyarısı

Ekipler yeşil altın için alarmda! İstilacı küçük ama zararı büyük
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Gören dönüp bir daha baktı! Dubai'deki galeride servet yatıyor

Milyonlarca insanın hayali burada yatıyor!
Bakanlık listesine Mersin'den 3 ürün eklendi, kıymada tek tırnaklı eti tespit edildi

Bakanlık ifşa etti! Kıymada tek tırnaklı eti, sumakta yasaklı boya

Reshad Strik'ten Gamze Özçelik'e aşk dolu sözler: Krallığıma bir kraliçe verdiği için Allah'a şükrediyorum

Reshad Strik'ten Gamze Özçelik'e aşk dolu sözler: Krallığıma...
Deprem nedeniyle Şanlıurfa'da eğitime 1 gün ara verildi

Deprem nedeniyle bir ilimizde okullar tatil edildi

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin: Manisa'daki saldırı bir okul saldırısı değil

"Manisa'daki saldırı bir okul saldırısı değil"
CIA'den korkutan istihbarat! Rusya 3 ülkeyi dronlarla hedef alabilir

"3 ülkeyi ticari gemilere gizledikleri dronlarla vuracaklar"
Süper Lig'de yüzyılın ihale bombası! Dünya devi Türkiye'ye giriyor, rakam inanılmaz

Süper Lig'de yüzyılın ihale bombası! Dünya devi Türkiye'ye giriyor