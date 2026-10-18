Şanlıurfa Karaköprü'de iki araç çarpıştı, 4 yaralı hastaneye kaldırıldı

Şanlıurfa Karaköprü'de iki araç çarpıştı, 4 yaralı hastaneye kaldırıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde hafif ticari araçla otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı. Yaralılar arasındaki iki sürücü ile otomobilde bulunan 2 kişi ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde hafif ticari araçla otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı.
O.S. (32) idaresindeki 59 TC 571 plakalı otomobil, kırsal Hamurkesen Mahallesi yakınlarında A.Ç. (68) yönetimindeki 06 MUE 63 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.
Kazada, sürücüler ile otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
Kaynak: AA