Haberler
Haberler.comHaberler.com haberlerini kaçırma! YÜKLE

Şanlıurfa Karaköprü'de iki araç çarpıştı, 4 yaralı hastaneye kaldırıldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Şanlıurfa Karaköprü'de iki araç çarpıştı, 4 yaralı hastaneye kaldırıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde hafif ticari araçla otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı. Yaralılar arasındaki iki sürücü ile otomobilde bulunan 2 kişi ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde hafif ticari araçla otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı.

O.S. (32) idaresindeki 59 TC 571 plakalı otomobil, kırsal Hamurkesen Mahallesi yakınlarında A.Ç. (68) yönetimindeki 06 MUE 63 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

Kazada, sürücüler ile otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kaynak: AA
Müge Anlı’da biyolojik babasını arıyordu! Hamid Yorulmaz trafik kazası geçirdi

Müge Anlı’da biyolojik babasını arıyordu! Ölümden döndü

Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bakan Bayraktar'dan doğal gaza zam sorusuna yanıt

Kışın vatandaşları en çok ilgilendiren soruya yanıt verdi
Litvanya’da İHA alarmı! NATO uçakları havalandı, halka 'sığınaklara gidin' çağrısı yapıldı

NATO ülkesinde İHA alarmı! Cumhurbaşkanından korkutan açıklama
Aykut Erdoğdu CHP’den istifa etti, YENİ Parti’ye katıldı

CHP'den istifa edenler arasına katıldı, yeni adresi de belli

Eşi çocuklarını göstermeyince bıçağı kendi boğazına dayadı! O anlar kamerada

Cadde ortasındaki hareketi emniyeti ayağa kaldırdı! Nedeni şaşırttı
Arnavutluk Başbakanı Rama: Başbakanlığı hedef alan patlayıcı yüklü dron etkisiz hale getirildi

Sokaklar alev alev, başkentte Başbakanlığa dron saldırısı iddiası!

Galatasaray'da Lille deplasmanı öncesi büyük endişe

Galatasaray'da büyük endişe!
Diyarbakır'da ana trafo merkezi alev alev yandı! Patlamaların ardından kentin bir bölümü elektriksiz kaldı

Trafo merkezi alev topuna döndü! Peş peşe patlamalar yaşandı