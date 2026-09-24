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Şanlıurfa Karaköprü'de 5,4'lük deprem Pınarbaşı'nda ev ve ahırlara hasar verdi

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Şanlıurfa Karaköprü'de 5,4'lük deprem Pınarbaşı'nda ev ve ahırlara hasar verdi
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Şanlıurfa Karaköprü'de saat 10.40'ta 5,4 büyüklüğünde deprem oldu; merkez üssü Pınarbaşı Mahallesi'nde bazı ev ve ahırlar hasar gördü. Duvarlarda çatlak ve çökme oluşurken, İl Müdürlüğü Hasar Koordinasyon Komisyonu ekipleri hasar tespitine başladı, can kaybı yok.

Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde saat 10.40'ta meydana gelen 5,4 büyüklüğündeki depremin merkez üssü kırsal Pınarbaşı Mahallesi'nde bazı ev ve ahırlarda hasar oluştu.

İlçeye yaklaşık 30 kilometre uzaklıktaki mahallede bazı ev ve ahırların duvarlarında derin çatlaklar ve çökmeler meydana geldi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü Hasar Koordinasyon Komisyonu ekipleri, bölgeye gelerek hasar tespit çalışmasına başladı.

Mahalle sakini Ahmet Baydilli, AA muhabirine, deprem sırasında korktuklarını ve panik yaşadıklarını belirterek, "Mahallemizde 4-5 evde hasar var. Bazı evlerin köşesi yıkıldı, bazılarında kısmi çatlaklar var." dedi.

Depremden etkilenen Hacer Baydilli de depreme mutfakta olduğu sırada yakalandığını ve sarsıntının şiddetli olduğunu aktararak, "Evimiz bayağı hasar aldı. Çok şükür canımıza bir şey olmadı." diye konuştu.

Murat Baydilli ise mahallede can kaybının olmadığını vurgulayarak, "Depremden dolayı evimiz yıkılmak üzere. Ne diyeyim, Allah'ın işi böyle." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA
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