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Şanlıurfa Hilvan'da park halindeki otomobile tır çarptı, 2 kişi ağır yaralandı

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Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde, Şanlıurfa-Diyarbakır karayolu Üçüzler Mahallesi yakınlarında emniyet şeridinde park halindeki otomobile tır çarptı. Kazada ağır yaralanan 2 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde tırın çarptığı otomobildeki 2 kişi ağır yaralandı.

A.M. (45) idaresindeki 63 ACN 416 plakalı tır, Şanlıurfa- Diyarbakır karayolu Üçüzler Mahallesi yakınlarında, emniyet şeridinde park halinde olan 01 V 0320 plakalı otomobile çarptı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri yönlendirildi.

Kazada ağır yaralanan M.E.K. (18) ve H.K. (25) sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: AA
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