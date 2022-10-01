Şanlıurfa'da yolcu otobüsüyle kamyonet şarampole devrildi: 25 yaralı Güncel Haberler Şanlıurfa'da yolcu otobüsüyle kamyonetin şarampole devrilmesi sonucu 25 kişi yaralandı. Kazanın hatalı sollama nedeniyle sürücülerin çarpışmamak için manevra yapması sonucu meydana geldiği öne sürüldü. Sürücülerinin kimliği henüz belirlenemeyen 41 BN 778 plakalı yolcu otobüsü ile 34 BLB 224 plakalı saman yüklü kamyonet, Şanlıurfa- Gaziantep kara yolunun Suruç ilçesi yakınlarında şarampole devrildi. EKİPLER SEFERBER OLDU İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda polis, jandarma, itfaiye, sağlık, AFAD ve UMKE ekibi sevk edildi. Otobüsteki yaralılar, ekiplerin yardımıyla araçtan çıkarıldı. Yaralanan sürücüler ile 23 yolcu, ambulanslarla bölgedeki hastanelere kaldırıldı. KAZAYA HATALI SOLLAMA NEDEN OLDU Kaza nedeniyle yaklaşık bir saat çift yönlü aksayan ulaşım, çalışmaların tamamlanmasının ardından normale döndü.Öte yandan kazanın, hatalı sollama nedeniyle sürücülerin çarpışmamak için manevra yapması sonucu meydana geldiği öne sürüldü. Güncel Kaynak: AA / Müslüm Etgü Gaziantep Şanlıurfa Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Şanlıurfa'da yolcu otobüsüyle kamyonet şarampole devrildi: 25 yaralı - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.