Şanlıurfa Eyyübiye'deki yağ fabrikasında yangın hasara yol açtı

Şanlıurfa Eyyübiye'deki yağ fabrikasında yangın hasara yol açtıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesine bağlı Koçören Mahallesi'ndeki yağ fabrikasında çıkan yangın, itfaiyenin yaklaşık yarım saatlik müdahalesiyle söndürüldü. Yangın fabrikada hasara yol açtı; çıkış nedeni araştırılıyor.
Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesindeki bir yağ fabrikasında çıkan yangın hasara yol açtı.
Koçören Mahallesi'ndeki fabrikada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri fabrika çevresinde güvenlik önlemi aldı.
Yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saatlik müdahalesiyle söndürüldü.
Fabrikada hasara yol açan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
Kaynak: AA