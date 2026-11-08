Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Şanlıurfa Eyyübiye'deki yağ fabrikasında yangın hasara yol açtı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Yorum yap Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesine bağlı Koçören Mahallesi'ndeki yağ fabrikasında çıkan yangın, itfaiyenin yaklaşık yarım saatlik müdahalesiyle söndürüldü. Yangın fabrikada hasara yol açtı; çıkış nedeni araştırılıyor.

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesindeki bir yağ fabrikasında çıkan yangın hasara yol açtı.

Koçören Mahallesi'ndeki fabrikada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri fabrika çevresinde güvenlik önlemi aldı.

Yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saatlik müdahalesiyle söndürüldü.

Fabrikada hasara yol açan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Kaynak: AA
Bu haber 13 sitede yayınlandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kardeşliğimizi zayıflatmak isteyenler emellerine ulaşamaz

Aliyev'in ardından bir çarpıcı açıklama da Erdoğan'dan geldi
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Osimhen'in geri dönüş tarihi belli oldu

Osimhen'in geri dönüş tarihi belli oldu
Ankara'ya 247 kilometrelik akıllı ulaşım koridoru kuruluyor

Başkentte yeni nesil ulaşım! 247 kilometrelik koridor kuruluyor
Nursema geri döndü, Kızılcık Şerbeti'nin reytingleri fırladı

Nursema döndü, Kızılcık Şerbeti'nde dengeler değişti!
Torununun ölüm haberini alan 87 yaşındaki babaanne de aynı gün hayatını kaybetti! İkisinin de adı Naime

Torununun acı haberini aldı, aynı gün o da hayata veda etti
Mauro Icardi hakkında kızına şiddet uyguladığı iddiasıyla soruşturma

Kızına şiddet uyguladı, uzaklaştırma kararı verildi
İrfan Can Kahveci'den Sergen Yalçın'a olay yaratacak gönderme

Eyvah eyvah! İrfan'dan Sergen Yalçın'ı çılgına çevirecek hareket
İspanya'da 60 yaşını dolduran araçlara muayene zorunluluğu kaldırıldı

Araç sahipleri dikkat! Bu otomobillerde muayene zorunluluğu kaldırıldı