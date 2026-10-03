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Şanlıurfa'daki TEKNOFEST'te Çevre Bakanlığı 14 stantla COP31 bilgilendirmesi yapıyor

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Şanlıurfa'daki TEKNOFEST Güneydoğu'da Çevre Bakanlığı 14 stantla, Türkiye'nin ilk kez ev sahipliği yapacağı COP31 için ziyaretçileri bilgilendiriyor. İklim Değişikliği Başkanlığı standında COP31 tanıtımı yapılırken gençlerin ilgisi dikkat çekiyor.

RAUF MALTAŞ/CEBRAİL CAYMAZ - Şanlıurfa'da düzenlenen TEKNOFEST Güneydoğu'da, Türkiye'nin ilk kez ev sahipliği yapacağı Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin 31. Taraflar Konferansı'na ( Cop31 ) ilişkin vatandaşlar bilgilendiriliyor.

Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı" olduğu, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile T3 Vakfı yürütücülüğündeki Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST), Şanlıurfa GAP Havalimanı'nda devam ediyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı da 14 stantla TEKNOFEST Güneydoğu'daki yerini aldı.

İklim Değişikliği Başkanlığının standında Türkiye'nin bu yıl ilk kez ev sahipliği yapacağı COP31 İklim Zirvesi'ne ilişkin ziyaretçiler bilgilendiriliyor.

Stantta "Dünya'nın Geleceği Türkiye'de" ve "Dünya İklim İçin Türkiye'de Bir Araya Geliyor" temasıyla tanıtım yapılıyor.

Festival boyunca COP31'in uluslararası önemi ve Türkiye'nin "yeşil kalkınma" hamlelerine tanıtımlarda detaylı yer veriliyor.

"Özellikle gençlerin özellikle ilgileri çok iyi"

Stant koordinatörü Zübeyde Saygıoğlu Yıldız, AA muhabirine, kamuoyunda COP31 farkındalığı oluşturmak için yoğun çaba gösterdiklerini söyledi.

Festival ziyaretçilerini de COP31 için davet ettiklerini belirten Yıldız, şunları kaydetti:

"Burada halkımızı, özellikle gençlerimizi bilgilendiriyoruz. Onları zirveye davet ediyoruz. Türkiye'de iklim değişikliğiyle mücadele dolayısıyla dünyayı bir araya getiren bir iklim zirvesi gerçekleştirilecek. Bu kapsamda farkındalık oluşturuyoruz. Özellikle gençlerin ilgileri çok iyi. Farklı meslek gruplarından ilgi gösteriyorlar. Zirveye de geleceklerini düşünüyoruz, onlarla orada tekrar buluşacağımıza inanıyoruz."

Stant görevlisi Özlem Başak da standın yoğun ilgi gördüğünü ve toplumda farkındalık oluştuğunu gözlemlediklerini dile getirdi.

Ziyaretçilerden çevre mühendisi Beyzanur Doğu da organizasyona ilişkin stantta detaylı bilgi alma imkanı bulduğunu ifade etti.

Kaynak: AA
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