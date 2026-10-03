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Şanlıurfa'daki TEKNOFEST'te Bakan Güler ve komutanlar TSK gösterilerini izledi

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Şanlıurfa'daki TEKNOFEST'te Bakan Güler ve komutanlar TSK gösterilerini izledi
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Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanı Selçuk Bayraktaroğlu ve kuvvet komutanları, TEKNOFEST Güneydoğu'da TSK gösterilerini izledi. Şanlıurfa GAP Havalimanı'ndaki festivalin dördüncü gününde Hava ve Kara Kuvvetleri komutanlıklarının gösterileri izlendi.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel, TEKNOFEST Güneydoğu'da Türk Silahlı Kuvvetlerinin düzenlediği gösterileri izledi.

Anadolu Ajansının "Global İletişim Ortağı" olduğu, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile T3 Vakfı yürütücülüğündeki Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST), Şanlıurfa GAP Havalimanı'nda ziyaretçilerini ağırlıyor.

TEKNOFEST Güneydoğu'nun dördüncü gününde düzenlenen etkinlikler kapsamında Bakan Güler, Genelkurmay Başkanı Bayraktaroğlu ve kuvvet komutanları, Hava Kuvvetleri ile Kara Kuvvetleri komutanlıklarının gösterilerini izledi.

Kaynak: AA
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