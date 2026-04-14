Şanlıurfa'daki Okulda Silahlı Saldırı...Eğitim-İş, 2 Gün İş Bırakıyor

Güncelleme:
Eğitim ve Bilim İşgörenleri Sendikası (Eğitim-İş), Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde bir lisedeki silahlı saldırının ardından 2 günlük iş bırakma kararı aldı. Sendika GEnel Başkanı Kadem Özbay, "Yeter artık. Artık yeter. 2 gün iş bırakıyoruz. Tüm eğitim emekçilerine, sendikalara ve halkımıza çağrımızdır" dedi.

(ANKARA) - Eğitim ve Bilim İşgörenleri Sendikası (Eğitim-İş), Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bir lisedeki silahlı saldırının ardından 2 günlük iş bırakma kararı aldı. Sendika GEnel Başkanı Kadem Özbay, "Yeter artık. Artık yeter. 2 gün iş bırakıyoruz. Tüm eğitim emekçilerine, sendikalara ve halkımıza çağrımızdır" dedi.

Eğitim-İş  Genel Başkanı Kadem Özbay, sosyal medya hesabından "Yeter artık! Artık yeter! 2 Gün iş bırakıyoruz. Tüm eğitim emekçilerine, sendikalara ve halkımıza çağrımızdır" başlığıyla şu açıklamayı yaptı:

"Şanlıurfa Siverek'teki silahlı saldırı, okullarda güvenliğin çöktüğünün açık ilanıdır. En güvenli olması gereken okullarda öğretmenler öldürülüyor, öğrenciler yaralanıyor. Bu kabul edilemez! Öğretmenin değersizleştirildiği, gençlerin geleceksizleştirildiği; okulların güvenliksiz bırakıldığı bu düzen, sorumluların sorumsuzluğudur. Defalarca yaptığımız uyarılara ve okullarda ortaya çıkan risklerin önceden yetkililere bildirilmesine rağmen gerekli tedbirlerin alınmaması, bu tablonun sorumlularını açıkça ortaya koymaktadır."

"Öğretmenine, okuluna, geleceğine sahip çık"

Taleplerimiz nettir: Okul girişlerinde kadrolu güvenlik görevlisi. Yeterli sayıda rehber öğretmen ve psikososyal destek. Her okula revir, sağlık hizmetleri ve sağlık personeli. Kadrolu temizlik personeli. Kalabalık sınıfların azaltılması, yeni okul yapılması ve güvenli eğitim ortamı Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'e de açıkça sesleniyoruz: Bakanlığı döneminde yaşanan bunca şiddet olayına rağmen sorumluluk almamak kabul edilemez. Artık istifa etmelidir! Eylem çağrımız nettir: 15 Nisan 13.00'te Ankara'da ve tüm illerde İl Milli Eğitim Müdürlükleri önünde eş zamanlı eylem. 2. gün: Ankara'da 'Eğitime, okuluna, eğitimciye sahip çıkma büyük buluşması'. Ortak söz, ortak mücadele! Öğretmenine, okuluna, geleceğine sahip çık!"

Kaynak: ANKA
İsrail, müzakere günü Lübnan'ı vurdu! Gelen görüntüler korkunç

İsrail, müzakere günü saldırdı! Gelen görüntüler korkunç
Reytinglerde Uzak Şehir'e büyük şok

Reytinglerde Uzak Şehir'e büyük şok
Esra Erol’da şok anlar! Büyük değişim yetmedi… Hakaret sonrası stüdyoyu terk etti

Değişimi de yetmedi! Ağır sözler sonrası stüdyoyu terk etti
Türkiye'nin en zengini değişti! Murat Ülker zirveyi kaptırdı

Türkiye'nin en zengini değişti! Murat Ülker zirveyi kaptırdı
Ablası adliyenin önünde haykırdı: Gülistan'ın katili valinin oğludur

Ablası adliyenin önünde haykırarak isim verdi: Gülistan'ın katili...
Reytinglerde Uzak Şehir'e büyük şok

Reytinglerde Uzak Şehir'e büyük şok
Zerrin Özer’den üzen açıklama: Tek başıma yürüyemiyorum

Zerrin Özer’in son hali üzdü
Okulu kana bulayan saldırgan yapacaklarını günler önce yazmış

Birileri bu yorumu ciddiye alsa okul saldırısı önlenebilirdi