Şanlıurfa'da Zırhlı Polis Aracı Devrildi: 1 Polis Şehit

Şanlıurfa'nın merkez Karaköprü ilçesinde zırhlı polis aracının devrilmesi sonucu 1 polis memuru şehit oldu.

Polis memuru Ramazan Kütük yönetimindeki 63 A 0918 plakalı zırhlı araç, Karşıyaka Mahallesi'ndeki Çevik Kuvvet yerleşkesinden çıkış yaparken sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi.

Bölgedeki polislerce ilk müdahalesi yapılan Kütük, ambulansla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kütük, buradaki müdahaleye rağmen şehit oldu.

Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan, İl Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan ve doktorlarla görüştükten sonra gazetecilere yaptığı açıklamada, bu tür olayların kendilerini derinden üzdüğünü belirterek, şehit olan polis memuruna Allah'tan rahmet diledi.

Emniyet teşkilatına ve şehidin ailesine de başsağlığı dileyen Vali Ayhan, şunları kaydetti:

"Zırhlı araç giderken ani manevra, artık araçta teknik aksamında arıza mı vardı yoksa sert mi gidiyordu onu bilemiyorum, birimlerce incelenip karar verilecektir. Maalesef bir evladımızı, uzun yıllar teşkilatımızda görev yapmış, 10 yıl görev yapmış kardeşimiz trafik kazasında, görevi başında vefat etti. Allah'tan rahmet diliyorum."