Şanlıurfa'da 5 Araçlı Zincirleme Kaza: 7 Yaralı
Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 7 kişi yaralandı.
Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 7 kişi yaralandı.
Eyyüp Nebi Mahallesi Akçakale Caddesinde 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada, Zehra A. (44), Mehmet A. (48), Büşra A. (18), Asiye A. (27), Enes A. (10), Nisanur A. (27) ve Mahmut Z. (47) hafif yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA