Şanlıurfa'da 'zimmet' operasyonu: 24 gözaltı

Şanlıurfa'da düzenlenen bir operasyonda, bir sendika şube başkanı ve Eyyübiye İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nde çalışanların da aralarında bulunduğu 24 kişi gözaltına alındı. Operasyon, mali ve idari usulsüzlük iddiaları nedeniyle gerçekleştirildi.

ŞANLIURFA'da, polisin düzenlediği 'zimmet' operasyonunda bir sendika şube başkanı ile Eyyübiye İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nde görevli muhasebe birim şefi ve 2 personelin de aralarında bulunduğu 24 şüpheli gözaltına alındı.

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen bir soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından teknik ve fiziki takip gerçekleştirildi. Takibin ardından kent genelinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda, Hürriyetçi Eğitim-Sen Şanlıurfa Şube Başkanı ile Eyyübiye İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nde görevli muhasebe birim şefi ve 2 personelin de aralarında bulunduğu 24 şüpheli gözaltına alındı. Ev ve kurumlarda yapılan aramalarda; bilgisayar, cep telefonu, USB bellek ve çeşitli dijital materyallere inceleme yapılmak üzere el konuldu. Operasyonun; rüşvet, yolsuzluk, ihaleye fesat karıştırma ve görevi kötüye kullanma gibi mali ve idari usulsüzlük iddiaları kapsamında gerçekleştirildiği belirtildi. Gözaltına alınan şüpheliler, sağlık kontrollerinin ardından ifadeleri alınmak üzere KOM Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Şanlıurfa Valiliği de operasyonla ilgili yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, bir kamu kuruluşunda görevli bazı personelin gelen ödeneklerin bir kısmını kendisi veya yakınlarının banka hesaplarına aktararak zimmetine geçirdiği ve kamunun zarara uğratıldığının tespit edildiği belirtildi. Bu kapsamda, İl Emniyet Müdürlüğü tarafından 23 Aralık 2025 tarihinde yapılan çalışmalar sonucunda, aralarında kamu görevlilerinin de bulunduğu 24 şüphelinin gözaltına alındığı ifade edildi. İlgili kamu kuruluşunun müşteki sıfatıyla sürece dahil olduğu, ayrıca olayla ilgili idari soruşturma başlatıldığı bildirildi.

