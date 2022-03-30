Şanlıurfa'da Zabıta Müdürleri Koordinasyon Toplantısı yapıldı

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'da Zabıta hizmetlerinin daha iyi ve verimli yapılmasını sağlamak amacıyla Zabıta Müdürleri Koordinasyon Toplantısı gerçekleştirildi.

Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığının öncülüğünde gerçekleştirilen toplantının 3'üncüsü Haliliye Belediyesi El Sanatları Merkezi'nde, Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanı Hasan Atmaca, Haliliye Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Erol, Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma Kontrol Daire Başkanı Ferhat Yıldız ve ilçe belediye zabıta müdürlerinin katılımıyla yapıldı.

Zabıta hizmetlerinin etkin yürütülmesi amacıyla düzenlenen toplantıda, Çevre Koruma Kontrol Daire Başkanlığı Ruhsat Şube Müdürü Yıldız, ruhsat yönetmeliğinde yapılan değişiklikler hakkında bilgiler verdi.

Zabıta Daire Başkanı Atmaca, yaptığı açıklamada, toplantının ilçe ayrımı yapmadan zabıta teşkilatını ilgilendiren sorunları tespit ederek, el birliğiyle çözüm üretilmesine katkı sunduğunu söyledi.

Zabıta teşkilatı olarak sürekli sahada olduklarını belirten Atmaca, "Kentin tertip düzen ve esenliğini sağlamakla görevliyiz. Biz, görevimizi kanunların verdiği yetki ile yapmaktayız. Köklü geçmişi bulunan zabıta teşkilatı ilke, dürüstlük ve özgüvenin simgesidir. Bizler Şanlıurfa genelinde sorunlara ilçe ayrımı yapmadan yaklaşıyoruz, Eyyübiye'nin sorununa Büyükşehir'in sorununa, Haliliye'nin sorununa aynı şekilde yaklaşıyoruz." dedi.