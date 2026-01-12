Güneydoğu Gazeteciler Federasyonu'ndan DHA muhabirine ödül

GÜNEYDOĞU Gazeteciler Federasyonu'nun Şanlıurfa Çalışan Gazeteciler Derneği ev sahipliğinde düzenlediği programda Demirören Haber Ajansı muhabiri Mehmet Halis Nayıfoğlu'na haber ve görüntü dalında ödül verildi.

Şanlıurfa'da, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü kapsamında Güneydoğu Gazeteciler Federasyonu'nun Şanlıurfa Çalışan Gazeteciler Derneği ev sahipliğinde düzenlediği 'Gazeteciliğe Özendirme Yarışması'nda dereceye giren gazeteciler, ödüllerini aldı. Programa Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar, Basın İlan Kurumu (BİK) Genel Müdürü Abdulkadir Çay, Güneydoğu Gazeteciler Federasyonu Başkanı Mehmet Çelik başta olmak üzere çok sayıda davetli ve bölgeden birçok gazeteci katıldı. Programda DHA Midyat Muhabiri Mehmet Halis Nayıfoğlu, haber ve görüntü dalında ödüle layık görüldü. Nayıfoğlu'na ödülü, Basın İlan Kurumu (BİK) Genel Müdürü Abdulkadir Çay tarafından takdim edildi. Nayıfoğlu, emeği geçenlere teşekkür ederek, "Bölgemizin turizmine sunduğum katkılardan dolayı Yılın Gazetecilik Ödülü'ne layık görülmek benim için büyük bir gurur. Şehrimizin doğal, kültürel ve tarihi değerlerini daha geniş kitlelere tanıtmak adına aynı azim ve heyecanla çalışmaya devam edeceğim. Bu süreçte destek olan herkese teşekkür ederim" dedi.