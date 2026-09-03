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Dilencinin üzerinden 60 bin lira çıktı

Dilencinin üzerinden 60 bin lira çıktı
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Şanlıurfa'da zabıta ekiplerince yakalanan yabancı uyruklu dilencinin üzerinden 60 bin lira çıktı.

Şanlıurfa'da zabıta ekiplerince yakalanan yabancı uyruklu dilencinin üzerinden 60 bin lira çıktı.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekiplerince kentte dilencilik yapanların yakalanması amacıyla çalışma başlatıldı.

Bu kapsamda Divan Yolu Caddesi'nde yakalanan İran uyruklu bir dilencinin üzerinde yapılan aramada 60 bin lira ele geçirildi.

Paraya el konulurken, dilenciye 3 bin 700 lira idari para cezası uygulandı.

İşlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilen dilencinin sınır dışı edildiği öğrenildi.

Kaynak: AA
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