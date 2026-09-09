Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı
Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde 2 kilogram esrar ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.
Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde 2 kilogram esrar ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince narkotik suçlarla mücadele kapsamında çalışma yapıldı.
Uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yaptığı tespit edilen şüphelilere yönelik operasyonda 2 kilogram esrar ele geçirildi.
Gözaltına alınan 3 şüphelinin işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA