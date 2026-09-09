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Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

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Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde 2 kilogram esrar ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde 2 kilogram esrar ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince narkotik suçlarla mücadele kapsamında çalışma yapıldı.

Uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yaptığı tespit edilen şüphelilere yönelik operasyonda 2 kilogram esrar ele geçirildi.

Gözaltına alınan 3 şüphelinin işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA
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