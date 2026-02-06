Haberler

Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı

Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı
Güncelleme:
Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 183 gram sentetik uyuşturucu, 2,5 gram esrar ve çeşitli uyuşturucu kullanma aparatlarıyla birlikte 1 şüpheli gözaltına alındı.

Şanlıurfa'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, uyuşturucuyla mücadele kapsamında, Eyyübiye ilçesinde belirlenen bir adrese operasyon düzenlendi.

Ekiplerce yapılan aramada, 183 gram sentetik uyuşturucu, 2,5 gram esrar, hassas terazi, 1 ruhsatsız tabanca, 12 mermi ve uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Mehmet Dikeç - Güncel
