Haberler

Şanlıurfa'da Traktör Devrildi: 8 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti

Şanlıurfa'da Traktör Devrildi: 8 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde bir traktörün şarampole devrilmesi sonucu 8 yaşındaki Berat Boyatan hayatını kaybetti, babası ve kardeşi yaralandı. Olayla ilgili inceleme devam ediyor.

ŞANLIURFA'nın Halfeti ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği traktör şarampole devrildi. Kazada Berat Boyatan (8) hayatını kaybederken, babası ve kardeşi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Halfeti'ye bağlı Fıstıközü Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Hasan Boyatan, plakası öğrenilemeyen traktörüyle tarladan evine dönerken direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan traktör şarampole devrilirken, sürücü Hasan Boyatan ile çocukları Berat ve Beşir Boyatan yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından Halfeti Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil serviste tedaviye alınan Berat Boybatan, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Hasan Boyatan ile oğlu Beşir Boyatan'ın tedavilerinin sürdüğü kazayla ilgili inceleme sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Trump ve Sisi davet etti! Cumhurbaşkanı Erdoğan yola çıkıyor

Trump ve Sisi davet etti! Cumhurbaşkanı Erdoğan yola çıkıyor
Vücudunda iki ayrı erkeğe ait DNA tespit edilmişti! Rojin'in ölüm nedeni belli oldu

İki erkeğe ait DNA tespit edilmişti! Rojin'in ölüm nedeni belli oldu
Fenerbahçe'de 2 isim kadro dışı bırakıldı

Fenerbahçe'de 2 yıldız kadro dışı bırakıldı! İsimleri herkesi şaşırttı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Emre Belözoğlu'nun yeni durağı belli oluyor

Teklifi kabul etmesi an meselesi! Yeni takımı belli oluyor
Fenerbahçe'de 2 isim kadro dışı bırakıldı

Fenerbahçe'de 2 yıldız kadro dışı bırakıldı! İsimleri herkesi şaşırttı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.