Şanlıurfa'da trafik kazasında hayatını kaybeden uzman çavuşun cenazesi memleketine uğurlandı

Siverek ilçesinde trafik kazasında hayatını kaybeden uzman çavuş Mehmet Yıldız'ın cenazesi, düzenlenen törenle memleketine gönderildi. Törene askeri ve resmi yetkililer ile Yıldız'ın ailesi katıldı.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde trafik kazasında hayatını kaybeden uzman çavuşun cenazesi düzenlenen törenle memleketine uğurlandı.

Siverek Devlet Hastanesi bahçesinde gerçekleştirilen törende, uzman çavuş Mehmet Yıldız'ın Türk bayrağına sarılı naaşı alana getirildi.

Saygı duruşunda bulunulmasının ardından Yıldız'ın özgeçmişi okundu.

İlçe Müftülüğü görevlisinin yaptığı duanın ardından Yıldız'ın naaşı, cenaze aracıyla Afyonkarahisar'a gönderildi.

Yıldız'ın cenazesinin Afyonkarahisar'da toprağa verileceği öğrenildi.

Törene Şanlıurfa İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ali Naci Aldemir, Siverek Kaymakamı Salih Sak, 107. Topçu Alay Komutanı Albay Hüseyin Burma, Yıldız'ın yakınları, silah arkadaşları, kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı.

Şanlıurfa'da dün devrilen otomobildeki uzman çavuş Yıldız hayatını kaybetmiş, 1 kişi ise yaralanmıştı.

Kaynak: AA / Cuma Sarı
