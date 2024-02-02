Şanlıurfa'da trafik kazası sonrası çıkan kavga cep telefonuyla görüntülendi

ŞANLIURFA'da trafik kazası sonrası iki grup arasında sopalı, yumruklu kavga çıktı. Polisin tarafları ayırmak için havaya ateş açtığı kavga, cep telefonuyla görüntülendi.

Olay, dün akşam saatlerinde Şenevler Mahallesi'nde meydana geldi. Henüz sürücüleri ve plakaları öğrenilemeyen 3 otomobil çarpıştı. Kaza sonrası taraflar arasında çıkan tartışma, kısa sürede yumruklu, sobalı kavgaya dönüştü.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis, polis öfkeli kalabalığı dağıtmak için havaya uyarı ateşi açtı. Kazada ve kavgada yaralanan 4 kişi hastanelere kaldırıldı.

Bu arada yaşananlar, cep telefonu kamerasıyla kayda alındı.