Şanlıurfa-Siverek'te TIR ile hafif ticari araç çarpıştı: 2 ölü, 1 yaralı

Güncelleme:
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bir TIR ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 70 yaşındaki sürücü Halid Aydın ve 92 yaşındaki Bekir Çıplak hayatını kaybetti. TIR sürücüsü ise yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

Kaza, sabah saatlerinde Siverek-Adıyaman kara yolunun 25'inci kilometresinde meydana geldi. Hüseyin Çelik'in (29) kullandığı 63 EU 063 plakalı TIR ile Halid Aydın'ın kullandığı 65 NZ 024 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Hafif ticari araçta sıkışan yaralılar, itfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saat süren çalışmasıyla bulundukları yerden çıkarıldı. Sağlık ekiplerinin kontrolünde Aydın ve yanındaki Bekir Çıplak'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Kazada yaralanan TIR şoförü Çelik ise ambulansla Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Haber: Ali LEYLAK-Kamera: /ŞANLIURFA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
