Şanlıurfa'da Trafik Kazası: 8 Yaralı

Siverek ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı. Kazaya karışan araçların sürücüleri ve yolcuları hastaneye kaldırıldı.

Maşallah Ü. idaresindeki 34 ZJ 5871 plakalı otomobil, Prof. Dr. Kamil Turan Bulvarı'nda, Ömer T. yönetimindeki 80 AHK 327 plakalı otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücüler ile otomobillerde bulunan 6 kişi yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Cuma Sarı - Güncel
