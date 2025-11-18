Şanlıurfa'da Trafik Kazası: 5 Yaralı
Siverek ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı.
Yusuf R. idaresindeki 42 ARN 88 plakalı otomobil, Abdalağa Caddesi'nde, Serhat G. yönetimindeki 80 AEE 477 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada, sürücüler ile otomobillerde bulunan Cuma R, Yusuf G. ve Ramazan G. yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerince Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.