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Şanlıurfa'da termometreler 48 dereceyi gösterdi

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Türkiye'de sıcaklıkların en yüksek ölçüldüğü kentlerden biri olan Şanlıurfa'da termometreler 48 dereceyi gösterdi. Sıcak hava nedeniyle cadde ve sokaklarda azalan araç ve insan trafiği gözlemlendi. Vatandaşlar, her bayram olduğu gibi bu bayramda da kentin tarihi noktası olan Balıklıgöl Yerleşkesi'nde yoğunluk oluşturdu.

Sıcak havanın etkili olduğu Şanlıurfa'da termometreler 48 dereceyi gösterdi.

Türkiye'de sıcaklıkların en yüksek ölçüldüğü kentler arasında bulunan Şanlıurfa'da sıcak hava etkili oluyor. Cadde ve sokakların sakin olduğu kentte araç ve insan trafiğinin azaldığı görülüyor.

Şanlıurfa'da termometreler 48 dereceyi gösterdi

BALIKLIGÖL DOLDU TAŞTI

Termometrelerin 48 dereceyi gösterdiği kentte vatandaşlar serinlemek için yeşil ve gölgelik alanları tercih ediyor. Türkiye'de sıcaklıkların en yüksek ölçüldüğü kentlerden biri olan Şanlıurfa'da termometreler 48 dereceyi gösterdi. Şanlıurfalılar, her bayram olduğu gibi bu bayramda da kentin tarihi noktası olan Balıklıgöl Yerleşkesi'nde yoğunluk oluşturdu.

Şanlıurfa'da termometreler 48 dereceyi gösterdi

Kaynak: AA / Güncel

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