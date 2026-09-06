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Akçakale'de Minibüs Kanalına Devrildi: 15 Yaralı

Akçakale'de Minibüs Kanalına Devrildi: 15 Yaralı
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Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde tarım işçilerini taşıyan minibüsün tahliye kanalına düşmesi sonucu 15 kişi yaralandı.

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde tarım işçilerini taşıyan minibüsün tahliye kanalına düşmesi sonucu 15 kişi yaralandı.

Sürücüsünün ismi henüz belirlenemeyen 44 ABG 037 plakalı tarım işçilerini taşıyan minibüs, Koruklu Mahallesi'nde içinde su bulunan tahliye kanalına devrildi.

İhbar üzerine olay yerine, AFAD, itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada ilk belirlemelere göre yaralanan 15 kişi, 112 Acil Sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA
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