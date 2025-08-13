Şanlıurfa'da Sulama Kanalında İki Ceset Bulundu

Şanlıurfa'da Sulama Kanalında İki Ceset Bulundu
Şanlıurfa'nın Karşıyaka Mahallesi'nde bulunan sulama kanalında bir gün arayla bir erkek ve bir kadın cesedi bulundu. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

ŞANLIURFA'da sulama kanalında, birer gün arayla bir erkek ve bir kadın cesedi bulundu.

Karşıyaka Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde vatandaşlar, Devlet Su İşleri'ne (DSİ) ait sulama kanalında hareketsiz yatan kişiyi fark edip durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen sualtı arama kurtarma ekipleri, 50 yaşlarında olduğu tahmin edilen ve üzerinde kimlik bulunmayan erkek cesedini sudan çıkardı. Uzun süredir suda olduğu değerlendirilen ceset, olay yeri incelemesinin ardından otopsi ve kimlik tespiti için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Aynı bölgede bugün sabah saatlerinde sulama kanalındaki kişiyi fark eden vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi. İhbarla olay yerine gelen dalgıç ekipleri, arama çalışmaları sonucu, sudan 18 yaşlarında bir kadının cansız bedeni çıkarıldı. Olay yeri incelemesinin ardından üzerinden kimlik çıkmayan ceset, otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Polis, iki olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
