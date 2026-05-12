Şanlıurfa'da suç örgütü operasyonunda 21 şüpheli yakalandı

Şanlıurfa'da bir suç örgütüne yönelik operasyonda 21 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele kapsamında "çıkar amaçlı suç örgütü kurmak" suçu faillerine yönelik çalışma başlatıldı.

Cezaevinde bulunan M.E'nin elebaşılığını yaptığı değerlendirilen suç örgütünün, "nitelikli yağma", "kasten yaralama", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "6136 sayılı Kanun'a muhalefet", "genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması", "mala zarar verme", "tehdit ve hakaret" suçlarına karıştığı belirlendi.

Adli işlemler, HTS kayıtları, MASAK hesap hareketleri, görüntü incelemeleri ve müşteki beyanları doğrultusunda yürütülen soruşturmada, olaylarla bağlantılı olduğu değerlendirilen 32 şüpheliden 21'i ekiplerce düzenlenen eş zamanlı operasyonla gözaltına alındı.

Operasyonda, şüphelilerden 10'unun cezaevinde bulunduğu, 1'inin ise soruşturma sürecinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Adreslerde yapılan aramalarda, 8 tabanca, 1 pompalı tüfek, 2 kurusıkı tabanca, 98 fişek ile bir miktar esrar ve kenevir tohumu ele geçirildi.