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Şanlıurfa'da sis nedeniyle uçak seferleri iptal edildi

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Yüksek kesimlerde yoğun sisin görüş mesafesini düşürmesi, Şanlıurfa'da kara ve hava ulaşımını olumsuz etkiliyor. Olumsuz hava koşulları nedeniyle, İstanbul'dan Şanlıurfa'ya hareket eden bir uçak Adana'ya yönlendirildi. GAP Havaalanı'ndan İstanbul ve Ankara'ya karşılıklı uçuşlar da iptal edildi.

Şanlıurfa'da sis nedeniyle bazı uçak seferleri iptal edildi.

Yüksek kesimlerde yoğun sisin görüş mesafesini düşürmesi, kara ve hava ulaşımını olumsuz etkiliyor.

Olumsuz hava koşulları nedeniyle, İstanbul'dan Şanlıurfa'ya hareket eden bir uçak Adana'ya yönlendirildi.

Gap Havaalanı'ndan İstanbul ve Ankara'ya karşılıklı uçuşlar da iptal edildi.

Kaynak: AA / Güncel

GAP Havaalanı Şanlıurfa İstanbul Ankara Hava Durumu Yaşam Güncel Haberler

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