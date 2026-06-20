Şanlıurfa'da YKS'ye geç kalan öğrencileri polis yetiştirdi

ŞANLIURFA'da Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) Temel Yeterlilik Testi (TYT) oturumuna geç kalan ya da geç kalma riski olan öğrenciler, polis ekipleri tarafından okullara yetiştirildi.

Şanlıurfa'da Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) Temel Yeterlilik Testi (TYT) oturumu sırasında sınav merkezlerine ulaşmakta güçlük yaşayan ve sınava geç kalma riski bulunan öğrencilerin yardımına polis ekipleri yetişti. Görev bölgelerinde gerekli hassasiyeti gösteren Şanlıurfa polisi, çeşitli nedenlerle sınav merkezlerine zamanında ulaşamayan öğrencileri, güvenli bir şekilde sınav salonlarına ulaştırarak sınava katılmalarına destek oldu. Polisin çalışması takdir toparken; Şanlıurfa Emniyet Müdürü Atilla Aksoy, gençlerin uzun süredir hazırlandıkları sınavda emeklerinin karşılığını alabilmeleri adına görev yapan tüm personele teşekkür ederek, YKS'ye katılan öğrencilere başarılar diledi.

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı