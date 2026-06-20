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Hatay'da nişanlı dehşetinde öldürülen baba ve kız yan yana defnedildi

Hatay'da nişanlı dehşetinde öldürülen baba ve kız yan yana defnedildi
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Hatay'ın Defne ilçesinde nişanlısı tarafından tabancayla vurulan Lamiya Azazi ve babası Yusuf Azazi, cenaze namazının ardından yan yana kabirlere defnedildi.

Hatay'da nişanlısı tarafından öldürülen Lamiya ile babası Yusuf Azazi, kılınan cenaze namazının ardından yan yana kabirlerde defnedildi.

Olay, Defne ilçesi Koçören Mahallesi'nde bulunan konteyner kentte yaşandı. Yaklaşık 6 ay önce nişanlanan Lamiya Azazi (30) ve Üstün Ç. arasında anlaşmazlık yaşandı. Yaşanan anlaşmazlık sonrası Lamiya Azazi, nişanlısından ayrılma kararı aldı. Geçtiğimiz gün gece saatlerinde şahıs, depremzede ailenin yaşadığı konteyneri bastı. Damat, yanında bulunan tabancayla 30 yaşındaki nişanlısı Lamiya Azazi ve 65 yaşındaki babası Yusuf Azazi'yi vurdu. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, baba ve kızın hayatını kaybettiği belirledi. Baba ve kızının cenazeleri olay yerindeki incelemelerin ardından morga kaldırıldı. Nişanlısı tarafından öldürülen baba ve kız, Defne ilçesi Aknehir Mahalle Mezarlığında kılınan cenaze namazının ardından yan yana defnedildi. Cenaze namazında aile duygusal anlar yaşadı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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