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Viranşehir'de hastane önünde silahlı saldırı: 2 yaralı

Viranşehir'de hastane önünde silahlı saldırı: 2 yaralı
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Şanlıurfa Viranşehir'de husumetli aileler arasındaki tartışma sonrası hastanede ifade işlemleri sırasında iki kişi silahlı saldırıya uğradı. Olayda 1'i çocuk 2 kişi yaralandı, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde düzenlenen silahlı saldırıda 1'i çocuk 2 kişi yaralandı.

Husumetli 2 aile arasında henüz bilinmeyen nedenle yaşanan tartışma sonrası jandarma ekiplerince gözaltına alınan M.A. ifadesinin alınmasının ardından sağlık kontrolü için Viranşehir Devlet Hastanesi'ne getirildi.

Hastane bahçesinde husumetlisi olabileceği belirtilen 2 kişi tarafından silahlı saldırı düzenlenen Metin A. (26) ile seken kurşunlardan isabet eden 9 yaşındaki Ayşe E. yaralandı.

Yaralılar, aynı hastanede tedavi altına alındı.

Saldırının ardından hastane çevresinde geniş güvenlik önlemi alındı.

Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: AA
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