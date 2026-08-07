Viranşehir'de hastane önünde silahlı saldırı: 2 yaralı
Şanlıurfa Viranşehir'de husumetli aileler arasındaki tartışma sonrası hastanede ifade işlemleri sırasında iki kişi silahlı saldırıya uğradı. Olayda 1'i çocuk 2 kişi yaralandı, 2 şüpheli gözaltına alındı.
Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde düzenlenen silahlı saldırıda 1'i çocuk 2 kişi yaralandı.
Husumetli 2 aile arasında henüz bilinmeyen nedenle yaşanan tartışma sonrası jandarma ekiplerince gözaltına alınan M.A. ifadesinin alınmasının ardından sağlık kontrolü için Viranşehir Devlet Hastanesi'ne getirildi.
Hastane bahçesinde husumetlisi olabileceği belirtilen 2 kişi tarafından silahlı saldırı düzenlenen Metin A. (26) ile seken kurşunlardan isabet eden 9 yaşındaki Ayşe E. yaralandı.
Yaralılar, aynı hastanede tedavi altına alındı.
Saldırının ardından hastane çevresinde geniş güvenlik önlemi alındı.
Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.