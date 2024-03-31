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Şanlıurfa'da seçim gerginliği! Blok oy kullanmak isteyen şahsa itiraz eden avukat darp edildi

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31 Mart yerel seçimlerinde en ilginç yarışlardan biri Şanlıurfa'da yaşanacak. AK Parti, Yeniden Refah Partisi ve DEM Parti'nin kendi adaylarını çıkarttığı şehirde oy verme işlemi sırasında gerginlik yaşandı.

BLOK OY KULLANMAYA ÇALIŞTILAR

Halfeti ilçesine bağlı bulunan Hilali ve Özmüş köyünde iddiaya göre blok oy kullanmak isteyen bir şahsa itiraz eden avukat darp edildi.

Şanlıurfa'da seçim gerginliği! Blok oy kullanmak isteyen şahsa itiraz eden avukat darp edildi

TUTANAK TUTULDU

Yaşanan olayın ardından tutanak tutulurken olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi.

Şanlıurfa'da seçim gerginliği! Blok oy kullanmak isteyen şahsa itiraz eden avukat darp edildi

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Güncel

31 Mart 2024 Yerel Seçimleri Şanlıurfa Güncel Haberler

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Yorumlar (5)

Damla Sengul:

Ortadoğuda normal bu tür şeyler.

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Beyaz:

Amerika’da da oldu aynısı

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ülker kaya:

İnsan kendi toprağı ve halkından nefret etmez. Medeni denen Avrupa ve abd ye bak. Filistin de nasıl masumları acımadan canavarca katl ediyorlar. Bunlara mı özenelim. Tarih boyunca medeniyet ve merhamet örneği ecdadımız varken

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Goethegitme:

Anlamazlar boşa yorma kendini kemik at gitsin

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Mehmet Ben:

Daha önce o bölgede seçim görevi almış biri olarak şunu söyleyeyim: O bölgedeki seçim görevlilerinin ALLAH yardımcısı olsun. Kendi kuralını kendi belirleyen çok kişi gördüm

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