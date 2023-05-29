Şanlıurfa'da sandık başında saldırıya uğrayan CHP'li vekil Ali Şeker, o anları Haberler.com'a anlattı

Türkiye dün 13. Cumhurbaşkanını seçmek için ikinci kez sandığa gitti. 27. Dönem CHP İstanbul Milletvekili Ali Şeker, seçim için görev aldıkları Şanlıurfa'da saldırıya uğradıklarını ve kadınların oy kullanmasının engellendiğini söyledi.

Türkiye'de milyonlarca seçmen cumhurbaşkanını seçmek için 28 Mayıs'ta ikinci kez sandık başına gitti. Henüz resmi olmayan sonuçlara göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan seçimi yüzde 52.16 oyla, rakibi Kemal Kılıçdaroğlu'nu geride bırakarak kazandı.

SALDIRIYA UĞRADILAR

Seçim günü bazı şehirlerde olumsuz durumlar yaşandı.27.Dönem CHP İstanbul Milletvekili Ali Şeker, Şanlıurfa'da görev aldıklarını ancak usulsüzlük yapıldığını belirtti. Yapılan usulsüzlüğe karşı çıktıklarını dile getiren Şeker, saldırıya uğradıklarını ifade etti.

Haberler.com'un YouTube kanalında Av. Bedi Teymur ve Melis Yaşar'ın konuğu olan Ali Şeker, yaşananları şu sözlerle anlattı;

"SANDIK GÖREVLİLERİMİZ TEHDİT EDİLDİ"

"Akçakale, Harran ve Eyyübiye bölgesinde daha önce usulsüzlük yaşandığı için bu seçimde de usulsüzlük yaşanabilecek bu yerleri seçim kurullarına, valiliğe ve emniyete bildirdik ki buralarda tedbir alınsın. Maalesef tedbirler ısrarımıza rağmen yine yetersiz kaldı ve birçok sandık müşahitimiz ve sandık görevlimiz tehdit edilerek alanlara sokulmadı.

"TOPLU OLARAK LİNÇ GİRİŞİMİNDE BULUNMAYA ÇALIŞTILAR"

Güvenlik konusunda taleplerimizi belirtmemize rağmen yine güvenlik önlemi alınmadı. 4 jandarmayla 1100'e yakın seçmenin oy kullandığı yere sabah saat 7'de gittiğimizde 'Niye geldiniz, biz burada bir şey mi yapacağız?' tepkileriyle karşılaştık. Saat 9 çeyrek civarında daha önce sözlü saldırıda bulunanlar toplu olarak linç girişiminde bulunmaya kalktılar.

"KADINLARIN OY KULLANMASI ENGELLENDİ"

Köydeki seçmen kadınlardan bir tanesi dahi o bölgeye gelmedi. Saldırı akabinde o sandıkta kadınlar adına aynı imzaları tekrarladılar. Toplamda 60-70 kişi oy kullanmışken linç girişiminden sonra diğer vekil arkadaşım Mahmut Tanal geldiğinde 20-30 oy kullanılan sandıklarda 200-300 pusula atıldığını tespit ettiler. Kadınların seçme ve seçilme hakkının gasp edildiği bir ortamda itirazlarımızı yapmıştık. Sandık başkanları da oradaki memur üyeler de resmen tehdit ediliyor ve rehin alınıyor. Demokrasiye yapılan bu çirkin saldırıyı, bu gaspı kınıyorum.