Şanlıurfa'da PKK operasyonunda çok sayıda mühimmat ele geçirildi

Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde terör örgütü PKK/KCK-PYD/ Ypg'ye düzenlenen operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı, aramada keskin nişancı dürbünü, çelik yelek ve çok sayıda mühimmat ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı TEM Şube Müdürlüğü ile Hilvan İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından, terör örgütlerinin ve işbirlikçilerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda, Hilvan ilçesinde belirlenen adrese düzenlenen operasyonda, M.S. gözaltına alındı.

Ekiplerce evde yapılan aramada, 1 av tüfeği, 1 tabanca, parçalanmış ve seri numarası silinmiş 1 tabanca, 2 balistik çelik yelek ve 2 çelik plaka, 1 dürbün, 1 mesafe ölçer cihazı, 1 keskin nişancı dürbünü, 1 görüntü kayıt cihazı, 1 dron, çeşitli silahlara ait 7 şarjör ve 90 mermi, 1 çatal ayak, 1 av tüfeği kabzası ve 2 hafıza kartı ele geçirildi.