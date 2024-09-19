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Şanlıurfa'da Oyun Oynarken Sulama Kanalına Düşen Çocuk Boğuldu

Şanlıurfa'da Oyun Oynarken Sulama Kanalına Düşen Çocuk Boğuldu
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Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde oyun oynarken sulama kanalına düşen 3 yaşındaki Yusuf Bozkurt, boğularak hayatını kaybetti. Ailesi tarafından kanaldan çıkarılan çocuk, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

ŞANLIURFA'da, oyun oynarken sulama kanalına düşen Yusuf Bozkurt (3), boğuldu.

Olay, sabah saatlerinde, Harran ilçesi İmam Bakır Mahallesi'nde meydana geldi. Evlerinin yakınından geçen kanal çevresinde oyun oynayan Yusuf Bozkurt, bir anda dengesini kaybedip suya düştü. Bir süre suyun yüzeyinde sürüklenen çocuk, akıntıyla gözden kayboldu. Bozkurt'tan haber alamayan ailesi, evlerinin yakınından geçen sulama kanalında arama yaptı. Kanalda Yusuf Bozkurt'u hareketsiz gören aile, kendi imkanlarıyla çocuğu sudan çıkarıp Harran Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Acil serviste tedaviye alınan Yusuf Bozkurt, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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