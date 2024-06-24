Üye Girişi
Haberler

Şanlıurfa'da Ormanlara Giriş-Çıkışlar Yasaklandı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şanlıurfa Valiliği, hava sıcaklığı nedeniyle kara yangınlara karşı kentte ormanlara giriş-çıkışların ikinci bir duyuruya kadar yasaklandığını duyurdu.

(ŞANLIURFA)

Şanlıurfa Valiliği, hava sıcaklığı nedeniyle kara yangınlara karşı kentte ormanlara giriş-çıkışların ikinci bir duyuruya kadar yasaklandığını duyurdu.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, orman yangınlarını önlemek için alınan tedbirler kapsamında, kentteki ormanlara 24 Haziran günü itibarıyla giriş ve çıkışların yasaklandığı bildirildi. Yasaklama uygulamasının ikinci bir duyura kadar süreceği ifadelerinin yer aldığı açıklamada şöyle:

"İl sınırları içinde bulunan bütün ormanlık alanlara girişler 24 Haziran 2024 tarihinden itibaren ikinci bir duyuruya kadar yasaklanmıştır. Bütün ormanlık alanlara; mangal, semaver gibi yangın çıkmasına sebep olabilecek malzemelerin sokulması ve kullanılması ile her türlü ateş yakılması yasaklanmıştır. Orman alanlarının kenarında mola vermek ve piknik yapmak yasaklanmıştır. Şanlıurfa ili sınırları içinde yer alan Gölpınar Tabiat Parkı, Şanlıurfa Millet Ormanı, Akabe Orman Parkı ve Karacurun Orman Parkı'nda sadece ateşsiz olarak piknik yapılabilecektir. Alınan yasaklama kararlarına uyulması konusunda jandarma, emniyet ve orman muhafaza birimleri tarafından kesintisiz olarak denetim yapılacaktır. Kararlara uymayanlar hakkında Orman Kanunu, Türk Ceza Kanunu ve Kabahatler Kanunu hükümlerine göre adli ve idari işlem gerçekleştirilecektir."

Kaynak: ANKA / Güncel

Şanlıurfa Valiliği Şanlıurfa Çevre Orman Yangınları Yaşam Güncel Haberler

File Market'te nakit ödemeler kaldırılıyor mu? Mağazaya yerleştirilen tabela ortalığı karıştırdı

File Market'te nakit ödemeler kaldırılıyor mu? Mağazaya yerleştirilen tabela ortalığı karıştırdı

 Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, halefini açıkladı

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, halefini açıkladı

 Bakan Şimşek'le görüşen CHP'li Karatepe: Asgari ücretin artırılacağı yönünde izlenim göremedim

Bakan Şimşek'le görüşen CHP'li Karatepe: Asgari ücretin artırılacağı yönünde izlenim göremedim

Bakmadan Geçme

Yalan 5. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 24 Haziran Yalan yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı? #128250 24-25 Haziran Akaryakıt Fiyatları: Benzine ve motorine indirim veya zam var mı? Yalan canlı izle! 24 Haziran Kanal D Yalan 4. bölüm canlı izle! Yalan son bölümde neler oldu? Kanal D canlı izle! #128250 Kızıl Hare filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Kızıl Hare filmi ne zaman, nerede çekildi? 24-25 Haziran hava bugün ve yarın nasıl olacak? HAVA DURUMU! İstanbul'da yarın hava nasıl olacak, yağış var mı? BUSKİ Bursa su kesintisi: Bursa'da sular ne zaman gelecek? 24-25 Haziran 2024 Bursa su kesintisi listesi! Babamın Penguenleri filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Babamın Penguenleri filmi ne zaman, nerede çekildi? #128250 Renkli güneş kremi kullanmak zararlı mı? Renkli güneş kremi mi daha iyi renksiz mi? Renkli güneş koruyucusu nedir? Buket Özgünlü serbest bırakıldı mı? Buket Özgünlü neden tutuklandı? KOSKİ Konya su kesintisi: Konya'da sular ne zaman gelecek? 24-25 Haziran 2024 Konya su kesintisi listesi! ASAT Antalya su kesintisi: Antalya'da sular ne zaman gelecek? 24-25 Haziran 2024 Antalya su kesintisi listesi! İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? 24-25 Haziran 2024 İzmir su kesintisi listesi! 24 Haziran 2024 Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? Sayısal Loto CANLI izle! İSKİ İstanbul su kesintisi: İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 24-25 Haziran Mayıs 2024 İstanbul su kesintisi listesi! 24 Haziran 2024 On Numara çekiliş sonuçları açıklandı mı? On Numara sonuçları saat kaçta? On Numara CANLI izle! Bugün kazanan numaralar neler?
Küçük çocuğu zorla dudaklarından öptürmüştü! Genç kadın TikTok rezaleti sonrası gözaltına alındı

Küçük çocuğu zorla dudaklarından öptürmüştü! Genç kadın TikTok rezaleti sonrası gözaltına alındı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title